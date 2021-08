Komende dagen nog geen doorbraak in formatie verwacht

De komende dagen lijkt een doorbraak in de slepende kabinetsformatie nog niet aan de orde. Ingewijden zeggen dat er nog genoeg werk verzet moet worden en dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat informateur Mariëtte Hamer vrijdag al met haar eindverslag komt. Mogelijk zou ook begin volgende week nog te vroeg zijn.

Naar verwachting praat Hamer vrijdagmiddag ook verder met andere partijen dan VVD en D66. Sinds deze week zijn de formatiegesprekken weer aan de gang gekomen. De weken daarvoor hebben de VVD en D66 gewerkt aan een document, dat volgens D66-leider Sigrid Kaag als "een aanzet voor een opzet tot een regeerakkoord" gezien moet worden.

GroenLinks en de PvdA zeiden dinsdag dat het document goede aanknopingspunten biedt voor verdere gesprekken. Daarmee toonden ze zich een stuk optimistischer dan Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie. Die zei eerder niet te begrijpen waarom hij nog wordt uitgenodigd voor de formatiegesprekken, omdat D66 niet met zijn partij in een nieuw kabinet wil. Volgens VVD-leider Mark Rutte zijn GroenLinks, PvdA, CDA én ChristenUnie nog steeds in beeld voor een nieuwe regering.

Fusie fracties GL en PvdA

De NOS meldde donderdag op basis van Haagse bronnen dat Rutte, Kaag en Hamer gesproken zouden hebben over het fuseren van de GroenLinks- en PvdA-Kamerfracties. Dit zou mogelijk een blokkade wegnemen bij VVD en CDA. Zij willen niet met zowel de PvdA als GroenLinks in een kabinet, terwijl de twee linkse partijen elkaar juist vasthouden. Rutte zei eerder, omwille de stabiliteit, niet meer partijen dan nodig in een coalitie te willen. Ook zou één linkse partij minder eisen stellen dan twee.

GroenLinks reageerde op Twitter afwijzend. "In de categorie 'dingen die we zelf wel uitmaken': manier van samenwerken met andere partijen."