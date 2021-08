Washington: 6000 wachtenden op luchthaven Kabul

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wachten ongeveer 6000 mensen op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul op een vlucht die hen in veiligheid moet brengen. Het gaat om Amerikanen, andere buitenlanders en Afghanen die aan alle vereisten voor evacuatie voldoen.

Washington verwacht dat de komende uren ongeveer twintig vluchten kunnen vertrekken. Volgens een woordvoerder hebben tot nu toe slechts een paar Amerikanen gemeld dat zij het vliegveld niet konden bereiken.

Rondom de luchthaven heerst chaos. Mensen melden dat er geen doorkomen aan is omdat er zich veel Afghanen bevinden die vrezen voor hun leven en willen vluchten. Het vliegveld wordt bewaakt door de Amerikanen, waardoor het een soort Westers eiland in Afghanistan is geworden na de machtsovername door de radicaalislamitische Taliban. Bij de luchthaven zijn ook wegversperringen van de Taliban.