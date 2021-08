Mogelijk 19 mensen met evacuatievlucht uit Kabul naar Nederland

Opnieuw is een Nederlandse evacuatievlucht vertrokken vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ingewijden zeggen dat naar verluidt 19 personen aan boord Nederland als eindbestemming hebben, maar dit is nog niet bevestigd.

Inmiddels is het vliegtuig al geland, maar een woordvoerder van het ministerie van Defensie kon vanwege veiligheidsredenen niet zeggen waar. Het ministerie meldde op Twitter dat ongeveer 50 passagiers aan boord van de vlucht zaten.

Eerder donderdag landde hetzelfde toestel met 69 Duitsers en 9 Nederlanders aan boord. Ook van die vlucht is de eindbestemming niet bekendgemaakt.

Momenteel heeft Defensie een luchtbrug voor evacuatievluchten vanuit Kabul. Volgens de planning gaat er drie keer per dag een vlucht heen en weer naar een veilige luchthaven. Hiervoor heeft Defensie twee C-130 transporttoestellen beschikbaar. Een daarvan is momenteel defect.

Tolken

Niet alleen Nederlanders worden geëvacueerd, maar ook Afghanen die de Nederlandse missie in het land hielpen en nu gevaar lopen. Dat zijn bijvoorbeeld koks, bewakers, of chauffeurs. Voor tolken gold al een speciale regeling voor makkelijker asiel in Nederland. Nederland evacueert bovendien burgers van andere landen, zoals Duitsland. Vanaf de tussenstop worden zij met andere vluchten naar hun land van bestemming gebracht.

De NAVO heeft tevens een luchtbrug vanuit Kabul. Een woordvoerder van Defensie zegt dat mensen die vanuit Kabul naar Nederland kunnen, hier ook een beroep op kunnen doen.