Europese beurzen fors omlaag, Adyen beperkt schade voor AEX

De AEX eindigde met een min van 0,7 procent op 765,83 punten. De MidKap zakte 1,5 procent tot 1085,34 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 2,4 procent in.

Uit de notulen van de meest recente rentevergadering van de Federal Reserve bleek dat het omvangrijke opkoopprogramma van obligaties mogelijk dit jaar al zal worden teruggeschroefd. Onder het steunprogramma van de Fed zijn de aandelenmarkten tot recordhoogtes gestegen.

ArcelorMittal

Tot de grootste verliezers in de AEX behoorden staalproducent ArcelorMittal (min 7 procent) en olie- en gasconcern Shell (min 4,3 procent) door zorgen over de impact van de Delta-variant van het coronavirus op het economisch herstel en de gedaalde grondstoffenprijzen. Techinvesteerder Prosus had het ook moeilijk met een min van 4,7 procent door de koersdruk in de Chinese techsector. NN Group daalde 0,9 procent. De verzekeraar verkoopt vermogensbeheerder NN Investment Partners voor 1,7 miljard euro aan de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs.

Adyen was juist de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 met een plus van 5,8 procent. Het betalingsbedrijf heeft naar eigen zeggen een sterk halfjaar achter de rug en zag de winst ruimschoots verdubbelen. Analisten van KBC Securities verhoogden het koersdoel voor het aandeel.

BAM

Bij de kleinere bedrijven zakte BAM 4,8 procent. De bouwer boekte in de eerste jaarhelft weer winst na het forse verlies een jaar geleden en kijkt met vertrouwen naar de rest van het jaar. BAM ziet echter ook risico’s. Zo blijft de coronasituatie onduidelijk en heeft het bedrijf last van leveringsproblemen en prijsstijgingen. Concurrent Heijmans, die vrijdag met cijfers komt, won 3,8 procent.

De euro was 1,1693 dollar waard, tegenover 1,1699 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 4 procent goedkoper op 62,86 dollar. Brentolie kostte 3,6 procent minder op 65,75 dollar per vat.