Amazon zou eigen warenhuizen in VS willen openen

Webwinkelconcern Amazon heeft plannen om eigen warenhuizen te gaan openen in de Verenigde Staten. Dat zeggen ingewijden tegen zakenkrant The Wall Street Journal. Daarmee zou Amazon zijn aanwezigheid op het gebied van fysieke winkels verder willen vergroten.

De eerste warenhuizen van Amazon zouden komen in de staten Ohio en Californië en worden kleiner dan de meeste traditionele warenhuizen in de VS. In die winkels zullen onder meer elektronica, kleding en huishoudelijke artikelen worden verkocht, aldus de bronnen. De plannen zouden nog niet definitief zijn. Amazon heeft al eigen boekwinkels en kleine winkels voor boodschappen. Ook is het bedrijf eigenaar van de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods Market.

Analisten zeggen dat Amazon hiermee verder de strijd kan aanbinden met grote warenhuisketens als Macy’s, Kohl’s, Nordstrom en Bed Bath & Beyond, die al last hebben van de sterke concurrentie door Amazon bij de onlineverkoop. Amazon wilde niet reageren op speculaties en geruchten tegen The Wall Street Journal.