Grote zorgen om versnelling Iraans atoomprogramma

Daarom moet Iran zo snel mogelijk weer gaan onderhandelen over zijn atoomprogramma en stoppen met schendingen van het akkoord, staat in een verklaring van de drie landen die het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag naar buiten heeft gebracht.

Aanleiding voor de zorgen zijn berichten van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat Iran uranium sterk aan het verrijken is, zonder dat de Iraniërs goed kunnen uitleggen dat dit niets met een kernwapen te maken heeft.

Atoomakkoord 2015

In het atoomakkoord uit 2015 sprak Iran met China, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, de Verenigde Staten en de EU af dat het land zijn nucleaire programma zou openstellen voor controle in ruil voor intrekking van de Amerikaanse economische sancties. In 2018 maakte toenmalig president Donald Trump de sancties juist strenger. Ook stapte hij uit het akkoord, dat daarmee een dode letter werd.

Na het aantreden van Joe Biden als president in de VS kwamen de partijen dit jaar voor het eerst weer bij elkaar. In juni werden de onderhandelingen echter stilgelegd om de uitkomst van de Iraanse presidentsverkiezingen af te wachten.