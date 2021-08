Negen Nederlanders geëvacueerd uit Afghanistan

Daarnaast zijn met het C-130-toestel ook 69 Duitsers uit Afghanistan geëvacueerd. Er staan donderdag nog meer vluchten gepland van en naar Kabul, schrijft het ministerie.

Eerder op donderdag werd bekend dat één van de twee C-130-toestellen een technisch defect heeft. De Nederlandse vliegtuigen worden gebruikt om mensen uit Kabul te halen. Ongeveer drie keer per dag wil Nederland mensen per vliegtuig uit de Afghaanse hoofdstad halen. De toestellen moeten een luchtbrug vormen tussen Afghanistan en een veilig land in de regio. Van daaruit worden de evacués met een groter toestel naar Nederland gebracht.

Woensdag landde een groep van 35 uit Afghanistan geëvacueerde Nederlanders op Schiphol. Daarvoor werd een C-17-toestel ingezet, dat door verschillende NAVO-landen wordt gebruikt en een tussenstop maakte in de Georgische hoofdstad Tbilisi.