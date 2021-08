Aantal coronabesmettingen nagenoeg op hetzelfde niveau

Het aantal positieve coronatesten is met 2534 in de afgelopen 24 uur ongeveer op hetzelfde niveau gebleven ten opzichte van een week eerder. Toen noteerde het RIVM op donderdag 2570 nieuwe gevallen.

In de afgelopen zeven dagen kregen in totaal 17.146 mensen te horen dat ze het virus hadden opgelopen. Dat zijn er iets meer dan in de zeven dagen daarvoor, toen opgeteld 16.513 besmettingen aan het licht kwamen.

Het dagelijkse aantal geconstateerde besmettingen schommelt de afgelopen twee weken tussen de 2000 en 3000. Het RIVM registreerde woensdag een relatieve uitschieter met ruim 2800 positieve testen. Dat was het hoogste aantal sinds vrijdag 6 augustus, toen het er ruim 2900 waren. Het zevendaags gemiddelde staat nu op 2449 gevallen per dag.

Uit de laatste cijfers blijkt dat zes mensen zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Van alle gemeenten telt Amsterdam weer het hoogste aantal besmettingen: 198. In Rotterdam testten 161 mensen positief, Den Haag volgt met 84 en Almere met 83 gevallen.