Rijkswaterstaat koopt alvast strooizout voor de winter

Rijkswaterstaat is gestart met de inkoop van strooizout voor de wintermaanden. De eerste schepen met zout uit Duitsland zijn deze week aangekomen bij de centrale opslagloods van Rijkswaterstaat in Utrecht. De dienst vult de voorraad aan met in totaal 135 miljoen kilo zout.

Volgens Rijkswaterstaat is het voordelig om nu alvast zout in te kopen. Bovendien hebben leveranciers dan meer tijd om zout te brengen. Rijkswaterstaat heeft vier centrale zoutloodsen in Nederland. Vanuit die loodsen wordt de voorraad verdeeld over 56 steunpunten in het hele land. De dienst heeft aan het begin van de winterperiode ongeveer 250 miljoen kilo strooizout op voorraad.

Vorige winter is in totaal ook 135 miljoen kilo strooizout verbruikt. Dat was meer dan in de jaren daarvoor door de hevige sneeuwbuien in februari van dit jaar. Toen reden de strooiwagens 72 uur achter elkaar door om wegen begaanbaar te maken. De winter van 2020-2021 staat op de derde plek van winters waarin het meest is gestrooid.