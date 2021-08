Inwoners Zandvoort verdienen met huis zakcentje tijdens Grand Prix

Inwoners van Zandvoort en omgeving grijpen de kans aan een zakcentje te verdienen aan de Grand Prix, nu zeker is dat het race-evenement met publiek doorgaat. Het aantal te huur aangeboden huizen, appartementen, caravans en mobiele woningen rond het eerste weekend van september neemt op Marktplaats in rap tempo toe, ziet de handelssite.

Met nog zestien dagen tot de start van de Grand Prix zijn er meer dan honderd advertenties te vinden op Marktplaats. Op overnachtingen kan geboden worden of er staat een vaste prijs voor, uiteenlopend van honderden tot duizenden euro’s. Zo biedt Francisca een villa in ‘Bloemendaal vlakbij Grand Prix Zandvoort Formule 1’ voor 9 personen aan voor 5000 euro voor drie nachten. Anette verhuurt drie tweepersoons kamers op 50 minuten fietsen van het circuit voor het hele weekend voor 300 euro. Toch wil ze zelf op 3, 4 en 5 september ook graag in de buurt blijven, want ‘de eigenaar is ook in huis aanwezig en ontvangt u graag tijdens dit bijzondere weekend’.

Wilco en Anne grijpen het Formule 1-spektakel aan om een caravan die op loopafstand van het circuit op een caravanpark in Zandvoort staat, te verhuren voor 950 euro. ‘Te boeken voor max 6 personen. Mits er wel netjes met de caravan wordt omgesprongen.’ Jenny vraagt mensen die een ‘weekend kijken bij Max’ op de planning hebben staan, te bieden op haar huis in Noordwijk, 20 minuten van Zandvoort.