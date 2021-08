Eén Nederlands evacuatievliegtuig in regio Afghanistan kapot

‘Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Ook maken we zoveel als mogelijk gebruik van andere opties zoals vluchten van partnerlanden om mensen op te halen uit Kabul’, aldus het ministerie.

‘Wij proberen er alles aan te doen om zoveel mogelijk mensen daar veilig weg te krijgen, net zoals alle landen’, benadrukt demissionair premier Mark Rutte. ‘We helpen elkaar, dat is heel belangrijk.’

Nederland wil ongeveer drie keer per dag mensen per vliegtuig weghalen uit Kabul, zei kolonel Peter Tankink woensdag, die de evacuatie coördineert vanuit Den Haag. De twee C-130-toestellen moeten een luchtbrug vormen tussen Afghanistan en een veilig land in de regio. Van daaruit worden de evacués met een groter toestel naar Nederland gebracht.

Een groep van 35 uit Afghanistan geëvacueerde Nederlanders landde woensdagavond op Schiphol. Ze konden eerder op de dag instappen bij een C-17-toestel in Kabul dat door verschillende NAVO-landen wordt gebruikt. Onderweg werd een tussenstop gemaakt in de Georgische hoofdstad Tbilisi.