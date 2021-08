Schaakrubriek: Even op de handen gaan zitten en jezelf een aantal vragen stellen

Toen ik zo‘n vijftig jaar geleden voor het eerst lid werd van een schaakclub was daar een ouder lid dat mij enige instructies gaf, puttend uit zijn rijke ervaring. Eén daarvan was dat je, voordat je ging zetten, een aantal vaste checks moest doen om blunders te voorkomen, bijvoorbeeld: staat een stuk ongedekt dat geslagen kan worden, wat dreigt mijn tegenstander eigenlijk, zie ik een zwak punt enzovoort. En nu heeft vanuit ditzelfde principe niemand minder dan Andrew Soltis een boek geschreven: The Chessmaster Checklist met een soort ondertitel: even op de handen gaan zitten en jezelf een aantal vragen stellen voordat je zet (uitgegeven door Batsford Chess, € 22,70).