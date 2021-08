Sterk filmaanbod helpt bioscopen Kinepolis bij heropening

Bioscoopketen Kinepolis, met twintig bioscopen in Nederland, heeft een ‘veelbelovende heropstart’ gemaakt nadat filmzalen weer open mochten door versoepelingen van coronamaatregelen. Daarbij vindt topman Eddy Duquenne van het Belgische bedrijf het fijn dat er een sterker internationaal filmaanbod is dan vorige zomer. Volgens hem lokt dat de laatste tijd steeds meer mensen naar de bioscoop.

In het eerste kwartaal kon Kinepolis alleen nog films vertonen in Spanje, Luxemburg en de Verenigde Staten, in het tweede kwartaal kwamen daar Frankrijk, Nederland en België bij. En midden juli volgden als laatste de Canadese Kinepolis-bioscopen.

Vergeleken met 2019 zaten de zalen over de gehele linie nog beduidend minder vol. Ook ging er nog een nettoverlies van bijna 46 miljoen euro in de boeken over de eerste jaarhelft, tegen een kleine 30 miljoen euro verlies in dezelfde periode vorig jaar. Maar er zou wel een positieve trend te zien zijn in de bezoekersaantallen en financiële resultaten.

De Slag om de Schelde

De meest succesvolle films in de eerste jaarhelft waren The Conjuring: The Devil Made Me Do It, A Quiet Place Part II, Cruella, Godzilla vs. Kong en Tom and Jerry. Daarbij deden lokale films het in sommige landen ook goed. In Nederland trok De Slag om de Schelde bijvoorbeeld relatief veel bezoekers.

Duquenne hoopt ‘de covidperiode nu snel te kunnen afsluiten’. Komende maanden ziet het filmaanbod er volgens hem ook weer goed uit, met onder meer Ghostbusters: Afterlife, Top Gun: Maverick en Spider-Man: No Way Home. In Nederland wordt veel verwacht van de lokale titel Soof 3.