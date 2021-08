Fed zorgt voor verkoopgolf op beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 raakte rond het middaguur 1,5 procent kwijt op 760,11 punten. De MidKap zakte 1,7 procent tot 1083,78 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 2,6 procent in.

Beleggers wachten nog op de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die meer inzicht geven in de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt. De werkgelegenheid vormt naast de inflatie een belangrijke factor in het beleid van de Fed. Volgens de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank zijn de doelen wat betreft de inflatie bereikt, maar is op het gebied van werkgelegenheid nog werk te verzetten.

Ayden

Vooral staalfabrikanten, mijnbouwers en olieproducenten moesten het ontgelden door zorgen dat het economische herstel zal vertragen door de opmars van de Delta-variant en de terugtrekking van de coronasteun door de Fed. In de AEX stond staalmaker ArcelorMittal (min 5,3 procent) onderaan. Olie- en gasconcern Shell kampte met de aanhoudende daling van de olieprijzen en zakte 3,5 procent. Techinvesteerder Prosus verloor 4,8 procent door de koersdruk in de Chinese techsector.

Adyen (plus 1,2 procent) voerde de schaarse stijgers aan in de hoofdindex. Het betalingsbedrijf heeft naar eigen zeggen een sterk halfjaar achter de rug en zag de winst ruimschoots verdubbelen. Analisten van KBC Securities verhoogden het koersdoel voor het aandeel. NN Group daalde 1,1 procent. De verzekeraar verkoopt vermogensbeheerder NN Investment Partners voor 1,7 miljard euro aan de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs.

Bouwconcern BAM

Bij de kleinere bedrijven zakte BAM 3 procent. De bouwer boekte in de eerste jaarhelft weer winst na het forse verlies een jaar geleden, en kijkt met vertrouwen naar de rest van het jaar. BAM ziet echter ook risico’s. Zo blijft de coronasituatie onduidelijk en heeft het bedrijf last van leveringsproblemen en prijsstijgingen. Concurrent Heijmans, die vrijdag met cijfers komt, won 0,9 procent.

De euro was 1,1690 dollar waard, tegenover 1,1699 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,6 procent goedkoper op 63,08 dollar. Brentolie kostte 3,1 procent minder op 66,09 dollar per vat.