Ook in hoger beroep levenslang voor NSU-lid Beate Zschäpe

Rechts-extremiste Beate Zschäpe (46) is ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor tien moorden. Samen met twee andere leden van de Nationaalsocialistische Ondergrondse (NSU) pleegden ze de moorden op voornamelijk migranten tussen 2000 en 2007.

Het federale gerechtshof in Duitsland houdt haar veroordeling tot levenslang in stand, werd donderdag bekend. De racistische moorden vonden verspreid over heel Duitsland plaats en de slachtoffers waren acht Turken, een Griek en een politieagente. Omdat het in veel gevallen ging om uitbaters van eethuizen werd de reeks aanvankelijk de Döner-moorden genoemd.

De ander twee NSU-leden pleegden zelfmoord om aan arrestatie te ontkomen. Zschäpe gaf zichzelf aan. In het onderzoek dat daarna op gang kwam bleek het verband tussen de reeks koelbloedig gepleegde moorden. Zschäpe was verantwoordelijk voor de financiën en regelde praktische zaken, zoals het zoeken van schuilplaatsen voor de moordenaars. Hoewel er geen bewijs is dat Zschäpe daadwerkelijk op een van de plaatsen delict is geweest, speelde zij volgens justitie een belangrijke rol binnen het trio.

In hoger beroep bleven ook de kortere straffen van twee helpers overeind.