Onderzoek: winkelleegstand in centra grote steden loopt op

De leegstand in de stadscentra van grote steden is de afgelopen maanden opgelopen. Die steden hebben volgens onderzoeksbureau Locatus meer te lijden onder de gevolgen van corona dan andere winkelgebieden. Zo winkelen mensen liever dicht bij huis, blijven toeristen weg en zijn mensen veel meer online gaan winkelen.

De middelgrote steden hadden het voor corona juist zwaar, maar daar loopt de leegstand terug. Die steden profiteren van de hang om dicht bij huis te blijven en te drukke gebieden te mijden.

Ook in algemene zin daalt de winkelleegstand in Nederland. Zo deden veel winkels als voedingswinkels en doe-het-zelfwinkels het juist goed in de coronatijd. Ook meubelboulevards zagen de leegstand afnemen.

Woningen of kantoren

Bovendien worden steeds meer winkelruimtes omgebouwd naar bijvoorbeeld woningen of kantoren. Dit gebeurt vaker in middelgrote dan in grote steden wat ook bijdraagt aan de verschillende ontwikkelingen.

Locatus denkt dat de huren voor winkelruimtes in de stadscentra van grote steden zullen gaan dalen. Corona lijkt voorlopig nog wel even te blijven, stellen de onderzoekers en daardoor zal de grote stad toeristen en dagjesmensen blijven missen. Niet alle winkels kunnen dat verlies van inkomsten blijven opbrengen.