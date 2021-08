Doden bij protest tegen Taliban volgens ooggetuigen

Bij een protest op de onafhankelijkheidsdag van Afghanistan in de noordoostelijke provinciehoofdstad Asadabad zijn donderdag doden gevallen nadat Talibanstrijders het vuur hadden geopend. Het is niet duidelijk of er mensen zijn geraakt of dat er doden vielen als gevolg van de paniek en het gedrang. De betogers voerden de nationale vlag mee in de stad die ongeveer 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Kabul ligt.

Op Twitter wordt er ook uit onder meer de hoofdstad melding gemaakt van groepen Afghanen die met de nationale zwart-rood-groene vlag lopen te zwaaien. Het zou een protest zijn tegen de Taliban die een witte vlag hebben met in het zwart geschreven de islamitische geloofsbelijdenis. Een website van de Taliban heeft donderdag verkondigd dat de officiële naam van het land Islamitisch Emiraat Afghanistan is. Dat is dezelfde naam als onder de terreur van de Taliban in de jaren 1996-2001. In die jaren was ook de witte Talibanvlag de nationale vlag.

Volgens recente meldingen is er in het noordoosten verzet tegen de Taliban. De bergachtige regio Panjshir ten noordoosten van Kabul is niet in handen van de Taliban gevallen.

Het is donderdag 102 jaar geleden dat Afghanistan formeel onafhankelijk werd van het Britse Rijk. De zwart-rood-groene nationale vlag stamt uit de jaren twintig en de kleurencombinatie zou zijn ingevoerd door de toenmalige koning Amanullah I (1892-1960),die de Duitse driekleur zo mooi vond. Het land is sinds 1973 geen monarchie meer en heet momenteel officieel de Islamitische Republiek Afghanistan.