Hongkongers kwaad over vrijstelling quarantaine Nicole Kidman

Inwoners van Hongkong maken zich kwaad over de uitzondering op de strenge quarantaineregels voor actrice Nicole Kidman. De Hollywoodster is in de stad als producent van een serie over expats, maar kan zich meteen na aankomst vrij bewegen.

Andere bezoekers van Hongkong moeten zeven tot 21 dagen in quarantaine in een hotel, afhankelijk van de coronarisico’s in het land waar ze vandaan komen. Net voordat Kidman in de stad arriveerde was voor bezoekers uit meerdere landen een strengere quarantaine gaan gelden.

De autoriteiten in de metropool zeggen dat Kidmans bezigheden in Hongkong vallen onder een vrijstelling voor bepaalde beroepen die verder zelden wordt verleend. Ze moet zich de eerste twee weken van haar verblijf wel drie keer op corona laten testen.

De tabloids in Hongkong volgen de actrice op de voet sinds ze met een privévliegtuig aankwam vanuit Australië. Sociale media staan vol met commentaren van inwoners van Hongkong en van expats. Ze maken zich druk over de voorrechten van de actrice, terwijl ze zelf door de strenge regels familie lange tijd niet kunnen zien. Dat Kidman betrokken is bij een serie over het leven van de rijke buitenlandse elite, valt ook niet in goede aarde in een tijd dat China in Hongkong dissidenten het zwijgen oplegt.