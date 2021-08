Ilja Leonard Pfeijffer schenkt archief aan museum

Schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeijffer heeft zijn archief aan het Literatuurmuseum in Den Haag geschonken. ‘Heel bijzonder, omdat archiefmateriaal meestal uit nalatenschappen afkomstig is en dus literatuurgeschiedenis betreft. In dit geval is het nog amper geschiedenis: dit is levende literatuur van een schrijver die in het midden van zijn carrière zit’, zegt Bertram Mourits, Hoofd Collecties van het Literatuurmuseum.