Triodos sluit beursgang niet uit nu certificaten problemen geven

Triodos Bank zoekt naar nieuwe manieren om aan kapitaal te komen en sluit daarvoor een beursgang niet uit. Dat heeft topman Jeroen Rijpkema gezegd bij presentatie van de halfjaarresultaten. De op duurzame investeringen gerichte bank werd groot door speciale certificaten uit te geven. Maar de vraag naar die stukken - een soort alternatief voor aandelen - is tijdens de crisis ingestort, waarna het financiële concern zich genoodzaakt zag om de handel op te schorten. Rijpkema rekent er niet meer op dat er voor het einde van het jaar weer kan worden gehandeld in de certificaten.

Veel beleggers probeerden hun certificaten namelijk te verkopen. Waarom dit gebeurde vindt Rijpkema lastig om te zeggen, omdat het natuurlijk afhangt van de persoonlijke situatie van certificaathouders. Maar hij denkt dat het niet los gezien kan worden van de crisis. Veel mensen vonden het daarom mogelijk nodig om hun investering in Triodos Bank te gelde te maken.

Rijpkema erkent dat het erg onwelkom is voor investeerders dat ze hun stukken nu niet kunnen verkopen. Maar een andere oplossing is er even niet. De bank kan zelf maar beperkt certificaten terugkopen, en dat was eigenlijk het enige instrument dat de bank had om de verhandelbaarheid van zijn certificaten te bevorderen.

De topman wil bij de jaarvergadering eind september een gedetailleerde update geven van de opties waar de bank nu aan denkt om het probleem op te lossen. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld achtergestelde leningen, zogeheten green bonds, te gaan uitgeven. Daarmee zou Triodos Bank ook geld op kunnen halen. Een gang naar de aandelenbeurs wil Rijpkema ook niet uitsluiten. Hij zegt dat er naar alle opties wordt gekeken. Een beslissing hierover komt er waarschijnlijk op zijn vroegst pas eind dit jaar. ‘Welke optie we ook kiezen, deze moet onze missie om bij te dragen aan een betere wereld ondersteunen.’