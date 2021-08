Britse legale cannabismarkt enorm gegroeid door corona

De Britse markt voor cannabis is als gevolg van de coronapandemie stevig gegroeid en is na die van de Verenigde Staten de grootste geworden. Consumenten grepen massaal naar cannabidiol of CBD, dat meestal als olie in de winkel wordt verkocht om de symptomen van Covid-19 te verlichten.

CBD wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt vanwege de voordelen die mensen ervan ervaren. Zo zou het helpen tegen verschillende klachten zoals: slaapproblemen, angstaanvallen, epilepsie, chronische pijn, psychoses en meer. De producten die verkocht mogen worden zijn ontdaan van de psychoactieve tetrahydrocannabinol of THC, die in recreatieve cannabis zit. Die blijft illegaal in Groot-Brittannië.

Volgens deskundigen heeft de markt lang te lijden gehad onder vragen over de werkzaamheid ervan en een gebrek aan regelgeving. Het Britse Food Standards Agency reguleert nu de sector en de marketing ervan, nadat de Europese Unie CBD in 2019 als voedsel classificeerde. Het Verenigd Koninkrijk staat de verkoop toe van hennepproducten die alleen van de vezels of zaden van de cannabisplant kunnen worden gemaakt, maar niet van de toppen.

Stress, slaapproblemen en angst

Dergelijke producten zullen dit jaar een omzet genereren van 690 miljoen pond, omgerekend 811 miljoen euro, verwacht de Britse Association for the Cannabinoid Industry (ACI). ‘Door de pandemie is de vraag naar CBD toegenomen omdat er duidelijk sprake was van stress, slaapproblemen, angst en meer van dit soort problemen’, aldus de ACI. Het land heeft volgens de organisatie een ‘stille cannabisrevolutie’ doorgemaakt die het land heeft omgevormd tot ‘s werelds op één na grootste markt voor cannabinoïdenconsumptie.

De Britse CBD-industrie wordt momenteel gedwongen om olie te importeren uit Europa en de Verenigde Staten. Volgens de Britse drugswet is het voor Britse bedrijven niet mogelijk om CBD te produceren, omdat ze verplicht zijn om de CBD-rijke bloem of knop van de hennepplant te vernietigen. Dat heeft tot verontwaardiging geleid in de landbouwgemeenschap, die stelt dat de winsten enorm zouden kunnen toenemen als ze de hele plant zouden mogen gebruiken.