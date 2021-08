Japanse krant: Toyota snijdt diep in productie vanwege chiptekort

Toyota is de grootste autofabrikant ter wereld. Het concern was van plan volgende maand 900.000 auto’s te bouwen. Dat aantal is teruggebracht tot 500.000, zo valt in de krant te lezen. Nikkei vertelde daar niet bij hoe het aan de informatie kwam.

Naast de chiptekorten zit ook de uitbraak van de Delta-variant van het coronavirus de productie van auto’s in de weg. Met name in Zuidoost-Azië kampt Toyota met leveringsproblemen van auto-onderdelen.