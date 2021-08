Aandacht voor bedrijfsresultaten en Fed-notulen op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de resultaten van betalingsbedrijf Adyen en bouwer BAM. Daarnaast zal worden gelet op de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die meer inzicht geven in de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt. De werkgelegenheid vormt naast de inflatie een belangrijke factor in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed).

Beleggers reageren ook nog op de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed, die woensdag werden vrijgegeven. Uit de aantekeningen bleek dat het omvangrijke opkoopprogramma van obligaties om de economie te ondersteunen dit jaar al kan worden teruggeschroefd. Volgens de beleidsmakers zijn de doelen wat betreft de inflatie bereikt, maar is op het gebied van werkgelegenheid nog wel wat werk te verzetten.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen na de lagere slotstanden op Wall Street. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten donderdag omlaag. In Tokio eindigde de Nikkei 1,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 1,5 procent kwijt door koersverliezen onder de grote Chinese techbedrijven.

Ayden

Betalingsbedrijf Adyen heeft naar eigen zeggen een sterk eerste halfjaar achter de rug. De onderneming zag met name dat bestaande klanten meer gebruikmaakten van de diensten van het bedrijf. Adyen had de afgelopen tijd stevig geïnvesteerd in het uitbouwen van het dienstenaanbod voor juist deze groep en ziet zijn inspanningen nu beloond worden. Het bedrijf verwerkte in de eerste zes maanden van dit jaar 216 miljard euro aan betalingen.

Ook NN Group staat in de belangstelling. De verzekeraar heeft een akkoord bereikt met Goldman Sachs over de verkoop van vermogensbeheerder NN Investment Partners voor 1,7 miljard euro. NN en Goldman Sachs hebben daarbij afgesproken dat de Amerikaanse zakenbank de Nederlandse verzekeraar nog tien jaar zal blijven voorzien van diensten op het gebied van vermogensbeheer.

Bouwconcern BAM

Bouwconcern BAM profiteerde in de eerste jaarhelft van de sterke vraag naar huizen in Nederland en zag de omzet stijgen. Ook boekte het bedrijf weer winst na het forse verlies in dezelfde periode een jaar eerder. BAM stelt met vertrouwen naar de rest van het jaar te kijken, maar ziet ook risico’s. Zo blijft de coronasituatie onduidelijk en heeft het bouwbedrijf last van leveringsproblemen.

De euro was 1,1673 dollar waard, tegenover 1,1699 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent tot 64,35 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 67,31 dollar per vat.