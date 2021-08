Extra vraag naar opslagruimte na coronajaar doet Shurgard goed

Opslagruimteverhuurbedrijf Shurgard heeft in het eerste halfjaar meer verdiend dan een jaar eerder. Dat komt voor een deel door de tik die de economie vorig jaar kreeg door de coronacrisis, maar bovenop het herstel daarvan komt ook nog een extra vraag, merkt topman Marc Oursin op. ‘Mensen maken eindelijk weer de keuzes die vorig jaar zijn uitgesteld en wij merken dat in de vraag naar opslagruimte.’

De resultaten van Shurgard gingen vooral in het tweede kwartaal sterk vooruit. In totaal steeg de omzet uit de verhuur van opslagruimtes met 7,7 procent en het bedrijf zag de bezettingsgraad van die ruimtes stijgen. Shurgard stelt de verwachte omzetgroei uit de verhuur van de opslagruimtes voor heel dit jaar naar boven bij.

In Nederland was de prestatie van Shurgard naar eigen zeggen het sterkst. Hier ging de omzet met 8,1 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder. Dat was deels te danken aan een stevige verhoging van de huurprijzen, maar de bezettingsgraad steeg ook. Het bedrijf opende vorige maand dan ook een nieuwe locatie in Nederland. Daarnaast werden twee Nederlandse vestigingen opgeknapt.

Stijging inkomsten

Buiten Nederland is Shurgard actief in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Zweden en Denemarken. Ook in een aantal van die landen breidt het bedrijf uit, met name in Londen, Parijs en rond Duitse steden.

Shurgard kreeg in de eerste zes maanden 143,8 miljoen euro aan huurinkomsten binnen. Dat was een stijging van 8,8 procent ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. De bedrijfswinst, dus zonder onder meer belastingen en eenmalige lasten of baten, ging naar 79,1 miljoen euro. Dat was vorig jaar 74,6 miljoen euro.