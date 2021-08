Nikkei zakt door coronazorgen en hint afbouw steun Fed

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag lager gesloten. Een recordaantal coronabesmettingen in Japan wakkerde de vrees aan voor een vertraging van het economische herstel. Ook reageerden beleggers op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve (Fed). Uit de aantekeningen bleek dat het tempo van het omvangrijke opkoopprogramma van obligaties door de Amerikaanse centrale bank dit jaar mogelijk al omlaag kan.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde met een verlies van 1,1 procent op 27.281,17 punten. Toyota zakte meer dan 4 procent. Volgens zakenkrant Nikkei gaat de autofabrikant de productie in september met 40 procent verlagen vanwege het wereldwijde chiptekort. Olieproducent Inpex verloor 3 procent door de lagere olieprijzen. Ook de staalproducenten werden lager gezet door de zorgen over een afnemende vraag.

Chipbedrijven als Screen Holdings en Advantest stonden eveneens in de staartgroep met verliezen tot 6 procent. De coronavrees zorgde wel voor winsten bij de farmaceuten. Chugai Pharmaceutical dikte ruim 4 procent aan. De Japanse onlinebroker en eigenaar van een cryptobeurs Monex kelderde dik 8 procent. De koersval volgde op berichten dat Coinbase, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale munten, zijn diensten wil aanbieden in Japan.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 1,5 procent kwijt. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba zakte bijna 4 procent en bereikte het laagste niveau ooit door de aanhoudende zorgen over de strengere regelgeving in de Chinese techsector. Internetbedrijf Tencent, dat woensdag nabeurs met cijfers kwam, hield het verlies beperkt tot 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent. De grote mijnbouwers Rio Tinto en BHP zakten ruim 5 procent door een scherpe daling van de prijzen van ijzererts.