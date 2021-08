Vraag naar woningen stuwt bouwconcern BAM naar winst

Bouwconcern BAM heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van de sterke vraag naar huizen in Nederland. Ook in landen als België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland gingen de zaken goed. Buitenbeentje is de Nederlandse infrastructuurtak. Door oplopende kosten van projecten was dat het enige onderdeel waar de zaken er niet beter voor stonden dan een jaar geleden.

In totaal kwam de omzet uit op 3,6 miljard euro tegen net geen 3 miljard in de eerste zes maanden van coronajaar 2020. De aangepaste operationele winst, waarbij zaken als belastingen, eenmalige lasten en baten en wisselkoersverschillen niet meetellen, kwam uit op 157,1 miljoen euro. Onder de streep bleef een winst van 20 miljoen euro over. Een jaar eerder was nog een verlies van 234,5 miljoen euro de boeken in gegaan.

BAM kijkt met vertrouwen vooruit naar de rest van het jaar, maar ziet ook risico’s. Zo blijft de coronasituatie onduidelijk en heeft het bouwbedrijf last van leveringsproblemen. Ook praat het bedrijf nog over de timing van het betalen van sommige schadevergoedingen waardoor die nog in de tweede jaarhelft op de resultaten kunnen komen te drukken.