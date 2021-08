Wall Street omlaag na aantekening over terugschroeven Fed-steun

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten onder meer de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Daar kwam uit naar voren dat de koepel van centrale banken mogelijk dit jaar al het tempo van zijn obligatie-opkoopprogramma kan gaan terugschroeven. Dan moet de Amerikaanse economie zich wel in grote lijnen ontwikkelen als voorzien.