Washington: nog geen botsingen met Taliban tijdens evacuatie

Tijdens de massale evacuatie-operatie vanaf het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn er nog geen gewelddadige confrontaties geweest tussen Amerikaanse soldaten en de Taliban. Er waren geen vijandige botsingen met de Taliban, aldus de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin in Washington tijdens zijn eerste optreden sinds de islamitische fundamentalisten aan de macht kwamen in Afghanistan.

Volgens hem blijven de communicatielijnen met de Taliban-commandanten open. ‘De luchthaven kan veilig opereren’, voegde hij eraan toe.

De Amerikanen werken aan het verhogen van het aantal evacuatievluchten om mensen weg te krijgen. De Amerikaanse hoogste militair, chef-staf Mark Milley, zei op de persconferentie in het Pentagon dat het plan is om alle Amerikanen die Afghanistan willen verlaten in veiligheid te brengen.