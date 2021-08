Tussenstand actie Omroep MAX voor Limburg op ruim 1 miljoen euro

De live-uitzendingen van Omroep MAX om geld op te halen voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg hebben tot nu toe ruim 1 miljoen euro opgebracht. Rond 20.00 uur stond de teller van ‘MAX voor Limburg’ op 1.163.000 euro.

Vanaf het Theodoor Dorrenplein in Valkenburg worden er drie live-uitzendingen gepresenteerd door Jan Slagter en Dionne Stax. De eerste twee uitzendingen waren om respectievelijk 17.10 uur en 19.00 uur en de laatste volgt om 20.25 uur. Ook is er ‘s avonds in de talkshow Op1 aandacht voor de actie. Slagter noemde de tussenstand woensdagavond ‘fantastisch’.

Tijdens de uitzendingen komen bekende en minder bekende Limburgers aan het woord. Zo zijn André Rieu, Beppie Kraft en Rowwen Hèze er en schuift Daan Prevoo, burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul, aan. Onder anderen André van Duin en Huub Stapel deden in een videoboodschap een oproep om te doneren.

Er is door het Nationaal Rampenfonds inmiddels ruim 11 miljoen euro opgehaald voor mensen die getroffen zijn door de wateroverlast. Zo’n 190.000 mensen hebben geld gedoneerd.