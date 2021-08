Biden ontvangt premier Israël Bennett volgende week

De Amerikaanse president Joe Biden ontvangt de Israëlische premier Naftali Bennett volgende week donderdag. Tijdens het bezoek bespreken Bennett en Biden onder meer de situatie in Iran, een vijand van beide landen.

In een persbericht van het Witte Huis staat dat het bezoek de band tussen de regeringen en landen nog meer moet versterken. De Verenigde Staten zijn de belangrijkste bondgenoot van Israël. ‘Het bezoek onderstreept de niet-aflatende toewijding van de VS aan de veiligheid van Israël’, staat in de verklaring.

Biden en Bennett gaan ook praten over het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Eerder dit jaar kwamen honderden mensen om het leven toen de situatie rond de Gazastrook escaleerde. Het is de bedoeling dat de landen samen gaan werken aan een blijvende, vreedzame oplossing.

Voor Bennett is dit de eerste ontmoeting met Biden sinds zijn aantreden als premier.