Jos B. opnieuw gehoord in zaak Nicky Verstappen na nieuwe getuige

Jos B. is vorige maand opnieuw gehoord door de politie. Aanleiding voor het aanvullende verhoor van de verdachte in de zaak Nicky Verstappen is een belastende verklaring die een getuige in juni bij de politie heeft afgelegd.

B., de man die wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen in 1998, zou in de penitentiaire inrichting in Vught hebben gesproken met een medegedetineerde. Dit gesprek ging volgens de advocaat van deze medegedetineerde over de strafbare feiten waarvan B. wordt verdacht.

De medegedetineerde is op 3 juni door de politie als getuige gehoord en heeft een voor B. belastende verklaring afgelegd, staat in woensdag gepubliceerde documenten van het gerechtshof Den Bosch waar het hoger beroep dient. In het politieverhoor op 2 juli heeft B. deze verklaring van de getuige betwist. Hij heeft aangegeven ‘nooit met wie dan ook inhoudelijk over de hoofdzaak te hebben gesproken, ook niet met de getuige’.

Rechter trekt zich terug

Het Openbaar Ministerie wil momenteel niets zeggen over de inhoud van de belastende verklaring van de nieuwe getuige, mogelijk pas op de volgende zitting op 3 september. De familie Verstappen en advocaat Gerald Roethof van Jos. B. hebben RTL Nieuws laten weten evenmin te willen reageren op de belastende getuigenverklaring.

Het gerechtshof maakte woensdag bekend dat een van de drie rechters die betrokken is bij het hoger beroep zich terugtrekt. Reden is om de schijn van partijdigheid te voorkomen. De rechter die zich terugtrekt was tot juli 2018 advocaat van de gedetineerde die in juni binnen de gevangenismuren met B. sprak. Het hof is hierover eind juli geïnformeerd.

Nieuwe raadsheer

Als een rechter tijdens of voorafgaand aan een proces ontdekt dat er mogelijk sprake is van (de schijn van) partijdigheid, kan hij verzoeken zich te mogen ‘verschonen’. Dat is in dit geval gebeurd. Er komt een nieuwe raadsheer. Dit heeft geen gevolgen voor de voortgang van de zaak.

De 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam na een DNA-match verdachte B. in beeld. De 48-jarige Limburger werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel. Hij ging in hoger beroep. De start van de inhoudelijke behandeling is gepland op 10 november.