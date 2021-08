Informateur Hamer praat donderdag verder met VVD en D66

Informateur Mariëtte Hamer praat donderdag verder over de formatie met VVD-leider Mark Rutte en diens secondant Sophie Hermans en D66-onderhandelaars Sigrid Kaag en Rob Jetten. Dan wordt mogelijk meer duidelijk over de vervolggesprekken over een nieuwe regering.

Deze week kwamen de gesprekken weer op gang. Onderwerp was het document waar VVD en D66 de afgelopen weken aan hadden gewerkt. Het moet in de woorden van Kaag worden gezien als een "aanzet voor een opzet voor een regeerakkoord".

In de houding bij de partijen leek er in de vakantieperiode weinig veranderd. PvdA en GroenLinks willen nog steeds alleen samen in een kabinet. De ChristenUnie staat niet te trappelen en het feit dat Kaag de partij in een interview met het AD opnieuw afwees als toekomstige coalitiepartner stemde CU-leider Gert-Jan Segers niet hoopvol over een mogelijke voortzetting van de huidige coalitie.

Het document dat VVD en D66 opstelden is "wel een verhaal van twee liberale partijen", zei Segers woensdag na afloop van zijn gesprek. "Ik heb gisteren al aangegeven, de verschillen zijn groot. Als je dan niet gewenst bent, dan verkleint dat de verschillen niet." Segers benadrukt dat het nu aan VVD en D66 is om te bepalen hoe het verder moet, en dat hij hoopt dat ze snel een knoop doorhakken. "Ik wens ze veel daadkracht."

CDA-leider Wopke Hoekstra zei dinsdag dat het moeizame formatieproces "redelijkheid van een ieder" vraagt en dat hij zich "constructief" opstelt. Of hij voor het CDA een rol ziet weggelegd in een nieuw kabinet, wilde hij woensdag ondanks herhaaldelijke vragen niet bevestigen.