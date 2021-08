Dam tot Damloop gaat dit jaar weer niet door

De Dam tot Damloop in het weekend van 18 en 19 september gaat opnieuw niet door. Organisator Le Champion meldt dat dat na overleg met de betrokken gemeenten is besloten. Aanleiding voor de afgelasting zijn de meest actuele coronamaatregelen van het kabinet, waarbij de 1,5 meter-maatregel in elk geval tot 20 september van kracht blijft.

De Dam tot Damloop vindt jaarlijks plaats en is 10 Engelse mijl lang. De route loopt van de Prins Hendrikkade in Amsterdam naar de Peperstraat in Zaandam. Vorig jaar ging de hardloopwedstrijd, die normaal zo’n 45.000 deelnemers trekt, ook niet door vanwege de coronamaatregelen. Toen was er wel een speciale ‘Home Edition’, en startten lopers bij hun eigen voordeur.