Afghaanse ex-president gevlucht naar Verenigde Arabische Emiraten

De VAE hebben Ghani en diens familie uit humanitaire overwegingen verwelkomd, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Golfstaat. Ghani is in Abu Dhabi.

Omdat de president zich uit de voeten maakte, claimt de Afghaanse vicepresident Amrullah Saleh dat hij nu de wettelijk leider van Afghanistan is. Als ‘legitieme interim-president’ roept hij de bevolking op zich aan te sluiten bij het ‘verzet’. In berichten op Twitter beweert hij dat hij wel in Afghanistan is gebleven.