Circa 5000 mensen geëvacueerd uit Kabul in 24 uur

Het is nog steeds een hele klus, volgens de zegsman, om de evacuaties draaiende te houden door de chaos rond het vliegveld. Talrijke Afghanen zoeken via de luchthaven een uitweg uit hun land dat opnieuw in handen is gevallen van de extremistische Taliban. De vorige keer, in de jaren 1996-2001, was het een schrikbewind.

In sociale media zijn er dagelijks berichten van gedrang, schoten in de lucht en van incidenten met Talibanstrijders die mensen beletten naar het vliegveld te gaan. Woensdag zouden er meerdere gewonden rond het vliegveld zijn gevallen en er zou iemand zijn neergeschoten die een afzetting over wilde klimmen.

Zowel de nieuwe machthebbers als de Amerikanen die het vliegveld en het luchtruim controleren, hebben er kennelijk geen belang bij dat de evacuaties, zoals maandag, door een enorme menigte op het vliegveld vertraagd worden. De Taliban hebben gezegd dat ze burgers met de benodigde reispapieren doorlaten en het Witte Huis wil 31 augustus de missie afronden. Maar volgens sommige mediaberichten worden de Taliban strikter en ze eisen een buitenlands paspoort voor de tocht naar het luchthavengebouw. Het is niet duidelijk wat de Amerikaanse regering van plan is met mensen die het vliegveld moeilijk bereiken kunnen of geen Amerikaans paspoort hebben. President Joe Biden ziet ‘Afghaanse bondgenoten’ niet als een prioriteit bij de evacuaties.