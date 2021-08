Wall Street omlaag in afwachting notulen beleidsvergadering Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend. De zorgen over de impact van de Delta-variant op het economisch herstel van de coronacrisis blijven boven de markt hangen. Daarnaast zijn beleggers op Wall Street in afwachting van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve en kwamen er cijfers van onder meer doe-het-zelfketen Lowe’s en winkelbedrijf Target.

Beleggers hopen in de aantekeningen van de Amerikaanse centrale bank meer aanwijzingen te vinden over het toekomstige rentebeleid van de Fed. Er zal vooral worden gelet op signalen over wanneer de Fed kan gaat beginnen met het afbouwen van zijn maandelijkse opkoopprogramma’s van obligaties.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een min van 0,4 procent op 35.207 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4436 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 14.647 punten.

Target

Lowe’s won dik 5 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoging van de verwachtingen voor het gehele jaar. Een dag eerder moest het aandeel nog flink terrein prijsgeven in het kielzog van branchegenoot Home Depot. Die kwam toen met resultaten en ging daarop omlaag.

Target leverde 3 procent in, ondanks kwartaalprestaties die beter waren dan analisten hadden verwacht. Ook donutketen Krispy Kreme opende de boeken over de afgelopen periode, het aandeel ging 1 procent omlaag.

ViacomCBS

Telecomconcern T-Mobile US stond 0,3 procent in het rood. Bij de hack die eind vorige week aan het licht kwam bij T-Mobile US zijn persoonlijke gegevens van meer dan 40 miljoen mensen gestolen, aldus het Amerikaanse dochterbedrijf van Deutsche Telekom.

ViacomCBS won 1,7 procent. Het media- en entertainmentconcern gaat samen met branchegenoot Comcast een nieuwe streamingdienst lanceren in meer dan twintig Europese landen. Die dienst SkyShowtime moet 90 miljoen huishoudens gaan bereiken. Daarnaast kwam Wells Fargo Securities met een adviesverhoging voor ViacomCBS. Comcast noteerde vlak.

Olieprijzen

Nabeurs wordt het nog vrij druk met cijfers van de fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems (min 0,4 procent), chipproducent Nvidia (plus 0,4 procent) en beleggingsapp Robinhood Markets (plus 3 procent). Robinhood ging eind vorige maand naar de beurs in New York.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 67,02 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 69,64 dollar per vat.