VS en EU roepen op tot bescherming positie Afghaanse vrouw

Degenen die de macht hebben in Afghanistan moeten het recht op onderwijs, werk en bewegingsvrijheid garanderen van de vrouwen en meisjes in het land. De Verenigde Staten, de Europese Unie en een twintigtal andere landen waaronder Canada, Australië en Brazilië roepen ‘allen die in een positie van macht en autoriteit zijn’ in Afghanistan daartoe op in een gezamenlijke verklaring. ‘We zijn zeer bezorgd over Afghaanse vrouwen en meisjes’, stellen de ondertekenaars.