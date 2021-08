Concertgebouworkest opent seizoen op de Dam

Het Koninklijk Concertgebouworkest opent het nieuwe culturele seizoen op vrijdag 10 september met een openluchtconcert op de Dam in Amsterdam. Het gezelschap is "verheugd weer voor publiek op te kunnen treden. Om dat te vieren doet het orkest de stad, het land en de wereld een openluchtconcert op de Dam cadeau", aldus een woordvoerder. Het concert is ook te horen op radio en tv.