Ook in september gratis zelftest voor reizigers op luchthaven

Reizigers die aankomen op een Nederlandse luchthaven krijgen ook in september nog een gratis zelftest, meldt zorgminister Hugo de Jonge. Aanvankelijk zouden de gratis tests alleen in juli en augustus worden uitgedeeld.

Het demissionaire kabinet roept iedereen die terugkeert van een vakantie in het buitenland op zichzelf uit voorzorg te testen, voordat zij weer aan het werk gaan of naar andere plekken gaan waar veel mensen komen. Om dat te stimuleren worden de tests gratis uitgedeeld op luchthavens door medewerkers van de GGD.

‘Een zelftest doen is een kleine moeite’, zegt De Jonge. ‘Maar door te testen verkleinen we de kans dat we corona onbedoeld meenemen naar familie, werk of school, en voorkomen we dat besmettingen brandhaarden worden.’

Naar verwachting worden tot en met eind september ruim 1,5 miljoen zelftesten uitgedeeld aan reizigers. Het kabinet promoot het gebruik van zelftesten daarnaast door ze weg te geven aan bijvoorbeeld studenten en scholieren en ze via bijvoorbeeld voedselbanken te verspreiden onder mensen met een kleine beurs. Ook krijgen alle huishoudens een brief thuisgestuurd waarmee ze kosteloos twee zelftesten kunnen bestellen.