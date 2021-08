Museum: onderzoeken werk Monet kwestie van weken, niet dagen

Het onderzoek door een restaurateur van een Monet die zondag doelwit was van een kunstroof is een kwestie van weken en niet van dagen. Daarom zal het doek nog enige tijd niet te zien zijn in het Zaans Museum in Zaandam, laat een woordvoerster weten.

Het gaat om het werk 'De Voorzaan en de Westerhem'. De twee daders waren het museum ingegaan en namen het schilderij mee naar buiten. Een omstander wist het af te pakken van de daders. Een van de twee mannen loste een schot voordat het duo er op een zwarte bromscooter vandoor ging. Die scooter werd even verderop in Wijdewormer teruggevonden.

De woordvoerster zegt dat het werk door de daders hardhandig van de muur is gehaald en dat een en ander niet volgens protocollen is gebeurd. In zo'n situatie is het nodig dat er grondig onderzoek wordt gedaan naar de staat van het werk en of er eventueel schade moet worden hersteld. Dat kan wel enkele weken duren.

Topstuk

Zodra er meer bekend is over het werk en wanneer het weer te zien is, maakt het museum dit bekend. Het museum kocht het befaamde schilderij in 2016 voor 1,16 miljoen euro. Het gaat door voor het topstuk uit de collectie.

Wegens de kunstroof was het Zaans Museum maandag gesloten, maar op dinsdag ging het weer open. De politie is nog bezig met onderzoek.