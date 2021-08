Talibanleiders ontmoeten ex-president Hamid Karzai

Karzai werd na de val van het schrikbewind van de Taliban eind 2001 president en was het staatshoofd tot 2014. Hij is een prominente figuur in de Pathaanse bevolkingsgroep waar ook de meeste Taliban uit voortkomen. Karzai is tevens een stamhoofd in Kandahar, een Talibanbolwerk. Er is wel een foto van de ontmoeting, maar er is verder niets over het gesprek meegedeeld.

Het Haqqani Netwerk is feitelijk een Afghaans-Pakistaanse criminele bende die binnen de beweging van de Taliban de best getrainde strijders heeft. Het netwerk wordt verantwoordelijk gehouden voor drugscriminaliteit, ontvoeringen, banden met terroristen en de bloedigste aanslagen in de Afghaanse oorlog. De basis van het netwerk ligt in de oorlogen van de jaren zeventig en tachtig, in een bergachtig grensgebied ten zuiden van Kabul. De stichter van het netwerk, Jalaluddin Haqqani, was hier een guerrillaleider.