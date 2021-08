Criminelen in Duitsland en maffia betalen vaker met cryptomunten

Criminelen maken in toenemende mate gebruik van cryptomunten. Dat constateren Duitse douaneautoriteiten. Ook in Italië wordt deze trend door autoriteiten herkend. Vooral de bitcoin en de digitale valuta monero zouden populair zijn voor onlinebetalingen in de misdaad.

Transacties in cryptomunten gaan grotendeels anoniem. Daarom worden ze ook steeds meer gebruikt door criminelen om illegaal verkregen geld wit te wassen en zo de politie, de belastingdienst en veiligheidsdiensten een stap voor te blijven.

In Italië heeft de georganiseerde misdaad de afgelopen jaren ook de crypto’s ontdekt. Voor maffia-organisaties zijn anonimiteit en snelle transacties voordelen, daarom gebruiken ze deze betaalmethoden, zegt het Italiaanse politie-onderdeel dat zich richt tegen de maffia. Maffiosi gebruiken vooral digitale valuta bij drugshandel. Noch de Duitse, noch de Italiaanse autoriteiten gaven informatie over specifieke zaken, bedragen of schade.

Valuta’s onder druk

In de wereldwijde cryptomarkt gaat momenteel rond de 2 biljoen, oftewel 2000 miljard dollar, om. Recent lieten de koersen van de grootste cryptomunten herstel zien, maar woensdag stond de waarde van valuta’s als de bitcoin, ethereum, cardano en dogecoin onder druk. Voor een bitcoin werd halverwege de dag ruim 45.000 dollar betaald. Een paar dagen terug ging de munt nog voorbij de 48.000 dollar naar het hoogste niveau sinds mei. Toch is de waarde van de bitcoin nog ver verwijderd van de piek van medio april. Toen werd de bitcoin voor bijna 65.000 dollar verhandeld.

Niet alleen de onthullingen over transacties van criminelen stellen de cryptosector in een negatief daglicht. Ook is bekend geworden dat ‘s werelds grootste cryptobeurs Binance in Nederland actief is zonder een wettelijk verplichte registratie. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) betekent dit dat het concern illegaal bezig is. Mogelijk gaat DNB nu stappen ondernemen tegen Binance, maar daarover kan een woordvoerster van DNB niets naar buiten brengen. DNB is niet de eerste toezichthouder in de wereld die actie onderneemt tegen Binance.