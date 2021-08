Verdachten van overvallen op BN’ers komen vrij

Drie verdachten in de zaken van de gewapende overval op YouTuber Nikkie de Jager en de mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp komen voorlopig vrij. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag besloten, omdat er nog geen zicht is op de inhoudelijke behandeling van hun strafproces.

De verdachten zouden samen met anderen een criminele organisatie vormen. Die hield zich volgens het OM in 2020 gedurende het hele jaar bezig met het plegen van misdrijven zoals diefstallen, afpersing met geweld en woningovervallen in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden. Zeven tot acht mannen opereerden volgens het OM in wisselende samenstelling en hadden het voorzien op bekende Nederlanders en vermogende mensen. In juni kwamen al vier andere verdachten vrij.

Songfestivalpresentatrice Nikkie de Jager werd in augustus vorig jaar met haar verloofde overvallen in hun huis. Vier overvallers hielden hen onder schot. De buit van de overval bestond onder meer uit een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton. De Jager volgde de zitting woensdag via een videoverbinding.

Twijfel over schorsing

René van der Gijp werd in de late avond van 27 april vorig jaar door drie gemaskerde mannen belaagd toen hij na een uitzending van Veronica Inside thuiskwam. Ze sloegen met slaghamers op zijn auto maar vluchtten uiteindelijk zonder buit.

De rechtbank gaf aan lang geworsteld te hebben met de schorsingsverzoeken van de advocaten van de Rotterdammers Eddie N. (24) en Hamza T. (22), die beiden onder meer worden verdacht van de gewapende overval op Nikkie de Jager. Dezelfde twijfel had de rechtbank bij het schorsen van het voorarrest van Younes S. (20) uit Ridderkerk, die wordt verdacht van de mislukte overval op René van der Gijp.

Zeer ernstige feiten

De rechtbank noemde de misdrijven zeer ernstige feiten. ‘Verhoudt zich dat überhaupt tot een schorsing?’, vroeg de rechter zich openlijk af. Omdat het echter nog wel een halfjaar kan duren voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld, besloot de rechtbank na lang wikken en wegen het drietal toch te laten gaan tot aan de einduitspraak van de strafzaak, waar verdachten bij een mogelijke veroordeling hoge gevangenisstraffen kunnen krijgen.

De verdachten die donderdag worden vrijgelaten krijgen allemaal een contactverbod met medeverdachten. Ook moeten ze meewerken met de reclassering, mogen ze in de tussentijd geen strafbare feiten plegen en ze dienen zich te houden aan oproepen van politie en justitie.