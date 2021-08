Koppositie bestsellerlijst in handen van Michael Pilarczyk

Michael Pilarczyk’s boek Je bent zoals je denkt is deze week de nieuwe aanvoerder van de Bestseller 60, zo laat Stichting CPNB woensdag weten. Vorige week stond het boek nog op een vijfde plek. Je bent zoals je denkt was drie weken geleden ook in de top 10 te vinden maar kwam daarna niet meer voor in de lijst.