Kamer wil advies over staatssecretarissen die ook Kamerlid zijn

De Tweede Kamer wil dat de Raad van State zich buigt over de vraag of de onlangs benoemde nieuwe staatssecretarissen hun Kamerzetel mogen behouden. Een voorstel daartoe van de SGP is aangenomen, meldt een woordvoerder van die partij.

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen in maart zijn de Kamerleden Dilan Yeşilgöz (VVD), Dennis Wiersma (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) als staatssecretaris toegetreden tot het demissionaire kabinet. Sommige partijen vinden dat zij hun zetel moeten opgeven, omdat bewindspersonen volgens de Grondwet niet ook parlementariër kunnen zijn.

Een uitzondering geldt evenwel voor demissionaire bewindspersonen en die is volgens premier Mark Rutte ook van toepassing op de nieuw aangestelde staatssecretarissen. Zij mogen wel Kamerlid zijn maar niet het woord voeren in debatten waar andere kabinetsleden beleid verdedigen, een stemverklaring afleggen of optreden als plaatsvervangend voorzitter.

Kenners van het staatsrecht Wim Voermans en Bert van den Braak waren eerder kritisch over de gang van zaken. Ook sommige fracties in de Tweede Kamer vragen zich af of de Grondwet wel juist wordt uitgelegd. Daarom wordt om voorlichting gevraagd aan de Raad van State over hoe het betreffende artikel moet worden geïnterpreteerd.