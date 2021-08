Evacuaties op gang terwijl Taliban burgers bij vliegveld weren

De evacuaties vanaf het vliegveld van Kabul zijn op gang gekomen en het Amerikaanse leger zegt al 3200 mensen te hebben opgehaald met dertien vluchten. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft verklaard dat de Britten er nu zo’n duizend mensen per dag ophalen. In Frankfurt is woensdagmorgen een Duitse Airbus A340 met circa 130 mensen uit Kabul geland. Het ging om de tweede Duitse evacuatievlucht.