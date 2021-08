Carlsberg groeit door heropeningen, speciaalbier en 0.0

Bierbrouwer Carlsberg heeft in het eerste halfjaar meer omzet geboekt dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Het bedrijf profiteerde van de versoepelingen van de coronamaatregelen in veel landen, maar zag in andere landen de maatregelen juist strenger worden. Daarom worden de Denen positiever over heel 2021. Verder groeide het bedrijf sterk in speciaalbieren en alcoholvrije biertjes.

De heropening van de horeca deed Carlsberg met name in West-Europa goed. Daarbij bleef het bedrijf veel bier via supermarkten en slijterijen verkopen in alle gebieden waar het actief is, al groeide Azië het hardst. In landen als China en Vietnam verkocht het Deense bedrijf meer bier dan voor de coronacrisis. In landen als India, Frankrijk en Zweden liggen de volumes nog lager. Wel blijven er onzekerheden, merkt de Nederlandse topman Cees ‘t Hart op. Met name vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Carlsberg leunt op het gelijknamige biermerk en op Tuborg als de belangrijkste bieren in zijn portefeuille. Daarvan groeide Tuborg hard, maar ook van het veel bekendere Carlsberg werd iets meer verkocht. De hoeveelheid Carlsberg die in de belangrijke Britse markt werd gedronken daalde echter. Ook met lokale biermerken zoals het Russische Baltika scoorde Carlsberg.

Alcoholvrij bier

De sterkste groei zat echter in speciaalbieren en alcoholvrije bieren. Die categorieën gingen beide met meer dan een vijfde vooruit. Qua speciaalbieren deed bijvoorbeeld het witbier van Carlsbergs Franse merk 1664 het goed. Bij de 0.0-bieren scoorden met name lokale biermerken door heel Europa. Daarbij viel volgens de Denen de sterke verkooptoename van alcoholvrij bier in onder meer Frankrijk, Finland, Polen, Rusland en Griekenland op.

De omzet kwam uit op 31,7 miljard Deense kroon, omgerekend zo’n 4,3 miljard euro. Dat was een toename van 10 procent op jaarbasis. In het tweede kwartaal van vorig jaar werd in veel Europese landen een lockdown ingesteld waardoor de horecaverkopen kelderden. De winst was in de afgelopen zes maanden omgerekend ruim 470 miljoen euro.