Banken en betaaldiensten blokkeren ‘antivax’-organisaties

Meerdere banken en betaaldiensten hebben de afgelopen tijd rekeningen geblokkeerd van organisaties die volgens hen nepnieuws verspreiden over corona en vaccinaties. NRC meldt na een rondgang dat zeker acht invloedrijke internetkanalen in de voorbije maanden de wacht is aangezegd of reeds zijn afgesloten van hun bankrekening of betaaldienst. Onder meer Viruswaarheid van Willem Engel, uitgeverij De Blauwe Tijger en evangelist Jaap Dieleman hebben daarmee te maken gehad.

Van de banken lijkt Rabobank volgens de krant het verst te gaan in zijn beleid. ‘Rabobank faciliteert geen initiatieven die actief complottheorieën en andere bewezen desinformatie verspreiden’, zo staat in een intern bericht. ‘We richten ons dan vooral op de activisten, want de radicalen kunnen al via de Wwft (wet tegen witwassen en terrorisme, red.) worden aangepakt.’

Rabobank bevestigt aan de krant dergelijke klanten niet meer te accepteren. De bank ziet hun acties als ‘schadelijk’. Triodos Bank weigert volgens NRC Viruswaarheid als klant. De bank schreef in een e-mail - die in bezit is van de krant - aan de actiegroep dat die ‘heeft opgeroepen tot confrontaties die haaks staan op onze waarden’.

Anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën

Betaaldienst Mollie zegde de samenwerking op met evangelist Jaap Dieleman, omdat de berichten die hij verspreidt niet passen ‘bij de bedrijfsvoering van Mollie’. ‘Zo publiceert u berichten over het niet laten vaccineren tegen het coronavirus’, staat in een e-mail van de betaaldienst. Ook deed Mollie het populaire YouTube-kanaal Café Weltschmerz half april in de ban.

De Blauwe Tijger kreeg problemen met de ING Bank. Dat gebeurde volgens NRC nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een dreigingsanalyse de conservatieve uitgeverij omschreef als ‘een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën’. Bunq bank zette op zijn beurt de stichting Artsen voor Waarheid aan de kant. Die groep verspreidde in maart een brief onder huisartsen over vermeende risico’s van het vaccineren.