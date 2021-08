Omroep MAX houdt inzamelingsactie voor Limburg

Omroep MAX houdt woensdag een inzamelingsactie voor mensen die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg. Dat gebeurt in drie live-uitzendingen, gepresenteerd door Dionne Stax en Jan Slagter. Ook is er ‘s avonds in de talkshow Op1 aandacht voor de actie. Volgens Slagter zitten nog veel Limburgers ‘met de handen in het haar’ en hebben ze dringend hulp nodig.