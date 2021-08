Biden en Johnson: volgende week virtuele G7-top over Afghanistan

De leiders van de G7-landen zullen volgende week op een videoconferentie de situatie in Afghanistan bespreken. De Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson spraken dinsdag telefonisch met elkaar af zo’n virtuele ontmoeting te organiseren ‘om een gemeenschappelijke strategie en aanpak te bespreken’, aldus het Witte Huis in een verklaring.

Een woordvoerder van de regering van het Verenigd Koninkrijk zei dat Johnson in het gesprek met Biden heeft benadrukt ‘hoe belangrijk het is dat we de progressie die de afgelopen 20 jaar in Afghanistan is gemaakt niet verloren zal gaan’ nu de Taliban weer de macht hebben gegrepen in Afghanistan.

Ook zou Johnson hebben gezegd dat de VS en het VK zich ‘moeten beschermen tegen elke opkomende dreiging van terrorisme en de bevolking van Afghanistan moeten blijven steunen’.